На роботі та на вулиці: Лілія Ребрик показала два кардинально різні образи – фото

Популярна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик показала, як взимку виглядає на роботі та на вулиці. Вона постала перед камерою у телестудії та під час снігопаду.

Лілія Ребрик активно диктує тренди українським модницям, публікуючи в соціальних мережах варіанти стильних аутфітів. Поки в Україні вирує негода, зірка вирішила показати, якою її глядачі бачать в ефірі ранкової програми, а якою – на вулиці.

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Два образи Лілії Ребрик

На першому фото знаменитість постала перед камерою у вишуканому штанному костюмі чорно-білого кольору з відкритими плечима. Вона поєднала його зі світлими туфлями-човниками на підборах. Волосся красуня зібрала в елегантну зачіску, а на обличчі зробила макіяж з червоною помадою на губах.

На іншому фото жінка йде з роботи. На вулиці ураганний поривчастий вітер, сніг та мороз, тому вона одягнула 2 светри, шарф, шапку, теплі колготи під штани, об'ємний пуховик.

Це два кардинально різні образи Лілії: з телеекрана та з повсякденного життя. Проте їх об'єднує одне – вогонь в очах. Він гріє у будь-яку погоду та допомагає бачити позитив у всьому.



Лілія Ребрик у студії та на вулиці / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

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