Лілія Ребрик показала бездоганний образ у чорній сукні з декольте: фото

Українська телеведуча Лілія Ребрик нагадала шанувальникам, що скоро вже буде весна. Вона зазначила, що пора готувати весняний гардероб і продемонструвала гарний образ.

Відома українська акторка та телеведуча Лілія Ребрик поділилась новим фото на своїй сторінці. Зірка продемонструвала стильний образ.

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Образ Лілії Ребрик

Знаменитість оприлюднила друге чорно-біле фото за останній тиждень. Схоже, телеведучій неабияк полюбились такі атмосферні знімки. Цього разу Лілія Ребрик позувала біля вікна, вдивляючись у далечінь, а її волосся розвівалось.

Акторка приміряла чорну сукню з відвертим декольте, що зробило образ спокусливим. Лілія поєднала сукню з білим жакетом, що додав елегантності. Look вона доповнила довгими сережками-підвісками.

Біляве волосся Ребрик вклала пишними локонами. На обличчі вона зробила макіяж, що завершило аутфіт. Зірка підкреслила очі тінями та нафарбувала губи глянцевою помадою.

У підписі до фото Лілія Ребрик наголосила, що зовсім скоро – весна. Тому пора змінювати гардероб з зимового на весняний.

"Останній понеділок лютого і, що найбільше додає сил і настрою, останній зимовий понеділок! Всього 7 днів і весна! Її подих уже відчувається! Помітили, що вже пізніше сідає сонце? Що повітря вже пахне нотками весни? Ось тільки ці брудні кучугури чи то снігу, чи то криги – розчаровують, хоча й вони є вісниками довгоочікуваної весни! Запасайтеся терпінням, готуйтеся змінити гардероб (щоб у ньому було побільше яскравого), мрійте, будуйте плани і чекайте весни! Всього 7 днів. Гарного вам понеділка!" – написала телеведуча.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Прихильники погодились з дописом української акторки: