Лілія Ребрик поділилась романтичним кадром з чоловіком: фото зірки в блакитній сукні

Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик в День святого Валентина поділилась романтичним фото з чоловіком. Вона продемонструвала ніжний образ у блакитній сукні й пороздумувала про те, якого кольору кохання.

Відома українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик поділилась з фанами новим фото зі своїм чоловіком, танцівником Андрієм Диким. У день закоханих зірка продемонструвала ніжний образ.

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Нове фото Лілії Ребрик з чоловіком

Телеведуча рідко показує шанувальникам милі фото з коханим. Але в День святого Валентина зірка вирішила зробити виняток та опублікувала романтичне фото, яке зачарувало мережу.

Пара позувала перед камерою на стільцях за столом. Андрій Дикий ніжно торкнувся плеча акторки, а вона, своєю чергою, мило усміхалась і зворушливо дивилась на чоловіка. Танцівник обрав для фото білу сорочку та джинси.

Лілія Ребрик позувала у вишуканому вбранні. Вона постала в блакитній сукні без бретелей з пишними рукавами. Плаття вдало підкреслило бездоганну фігуру зірки. Свій аутфіт вона доповнила тонким срібним ланцюжком та підвіскою, а також сережками-камінцями та каблучкою.

Лілія Ребрик розпустила біляве волосся та вклала його пишними локонами. Look довершив розкішний макіяж. Телеведуча підкреслила очі довгими стрілками, а губи нафарбувала пудровою помадою.



Лілія Ребрик з чоловіком / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Допис Лілії Ребрик

Під фото знаменитість поділилась роздумами, якого кольору має бути кохання.

"Якого кольору кохання? Навіть класики пишуть "червоне – то любов". Але чи так це? Мені здається, червоний – занадто яскравий, навіть трохи агресивний для кохання. Все ж – це тепло, спокій, ніжність, але ж ніяк не агресивність! Хоча... Якщо коктейль почуттів, емоцій і стан "зриває дах", то червоний найкраще характеризує кохання?", – написала Лілія Ребрик.

Також зірка додала, що кольором кохання може бути білий, бо це колір наречених. Або чорний, адже він насичений, глибокий і довершений.

У середньовіччя кольором кохання вважався зелений. До речі, і досі психологи радять вдягати щось зелене, аби привернути увагу партнера. А, може, колір кохання – це колір.... ню? З днем закоханих вас! Хай все буде кохання,

– підсумувала Лілія Ребрик.

Шанувальники написали в коментарях свої варіанти кольору кохання і привітали зі святом: