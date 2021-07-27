Лілія Ребрик підкреслила розкішну фігуру яскравим костюмом: фото стильного образу

Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик поділилась новими фото зі своїми шанувальниками. Зірка вразила мережу трендовим та яскравим літнім образом для зйомок.

Успішна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик майже щодня публікує нові фото на особистій сторінці. У своєму блозі вона демонструє стильні повсякденні образи для зйомок, що можуть підійти усім модницям.

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Образ Лілії Ребрик

Телеведуча позувала перед камерою у черговому трендовому вбранні. Вона постала перед камерою в блакитній довгій сорочці з фіолетовим квітковим принтом та прямих штанах кольору фуксії. Широкий пояс у тон вдало підкреслив тонку талію зірки.

Лілія Ребрик поєднала такий костюм з бірюзовими туфлями на високих підборах з гострим носком. Вона доповнила образ масивними сережками-підвісками, годинником та каблучками.

Знаменитість розпустила біляве волосся та вклала його пишними локонами. На обличчі вона зробила розкішний макіяж. Лілія Ребрик підкреслила очі тонкими чорними стрілками та персиковими тінями, а губи нафарбувала рожевою помадою.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Шанувальники у захопленні від нового варіанту літнього образу Лілії Ребрик. Вони засипали акторку компліментами: