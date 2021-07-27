Успішна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик майже щодня публікує нові фото на особистій сторінці. У своєму блозі вона демонструє стильні повсякденні образи для зйомок, що можуть підійти усім модницям.

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Образ Лілії Ребрик

Телеведуча позувала перед камерою у черговому трендовому вбранні. Вона постала перед камерою в блакитній довгій сорочці з фіолетовим квітковим принтом та прямих штанах кольору фуксії. Широкий пояс у тон вдало підкреслив тонку талію зірки.

Лілія Ребрик поєднала такий костюм з бірюзовими туфлями на високих підборах з гострим носком. Вона доповнила образ масивними сережками-підвісками, годинником та каблучками.

Знаменитість розпустила біляве волосся та вклала його пишними локонами. На обличчі вона зробила розкішний макіяж. Лілія Ребрик підкреслила очі тонкими чорними стрілками та персиковими тінями, а губи нафарбувала рожевою помадою.



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик



Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик

Шанувальники у захопленні від нового варіанту літнього образу Лілії Ребрик. Вони засипали акторку компліментами: