Успішна українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик майже щодня публікує нові фото на особистій сторінці. У своєму блозі вона демонструє стильні повсякденні образи для зйомок, що можуть підійти усім модницям.
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Образ Лілії Ребрик
Телеведуча позувала перед камерою у черговому трендовому вбранні. Вона постала перед камерою в блакитній довгій сорочці з фіолетовим квітковим принтом та прямих штанах кольору фуксії. Широкий пояс у тон вдало підкреслив тонку талію зірки.
Лілія Ребрик поєднала такий костюм з бірюзовими туфлями на високих підборах з гострим носком. Вона доповнила образ масивними сережками-підвісками, годинником та каблучками.
Знаменитість розпустила біляве волосся та вклала його пишними локонами. На обличчі вона зробила розкішний макіяж. Лілія Ребрик підкреслила очі тонкими чорними стрілками та персиковими тінями, а губи нафарбувала рожевою помадою.
Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик
Лілія Ребрик / Фото з інстаграму Лілії Ребрик
Шанувальники у захопленні від нового варіанту літнього образу Лілії Ребрик. Вони засипали акторку компліментами:
- "Який маєте гарний вигляд";
- "Красуня";
- "Як це красиво і стильно";
- "Ви чарівна";
- "Ви така квітуча та соковита! Справжня та щира!";
- "Неймовірний костюм".