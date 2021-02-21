Лілія Ребрик підкорила елегантністю в чорній сукні: чарівне фото

Успішна українська телеведуча Лілія Ребрик оприлюднила нове фото. Вона підкорила фанів елегантним образом, а також розповіла про свою любов до чисел.

Лілія Ребрик активно веде блог в інстаграмі, тому публікує там дописи майже щодня. Телеведуча знову поділилась гарним образом та розповіла про сьогоднішню дату – 21 лютого.

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Образ Лілії Ребрик

Успішна телеведуча показала чорно-біле та чуттєве фото. Вона позувала перед камерою на світлому тлі та задумливо дивилась попри об'єктив.

Для нового look Лілія Ребрик обрала оксамитову чорну сукню з вирізом на одному плечі. Зверху вона накинула чорно-білий жакет з принтом, що додав образу витонченості. Також акторка зробила темний манікюр. Аутфіт акторка доповнила довгими перлинними сережками-підвісками та каблучкою.

Біляве волосся Лілія Ребрик вклала в звичні пишні локони. На обличчі вона зробила легкий макіяж. Телеведуча нафарбувала повіки тінями та підкреслила губи помадою.

Зірку одразу ж засипали великою кількістю компліментів:

Красуня;

Завжди любила розглядати чорно-білі фото;

Яка краса;

Гарне фото;

Красива;

Яка ж ви гарна.

Що Лілія Ребрик написала під фото

Знаменитість поділилась, що 21.02.2021 – третя дзеркальна дата цього року. На думку Лілії Ребрик, хоч останні числа не створюють ідеального віддзеркалення, вони однаково мають сильну енергетику. Телеведуча зізналась, що вона вірить, що дати можуть вплинути на долю.

"Цей день називають днем чотирьох двійок. А двійка – це символ комунікації, партнерства і проникливості. Тому сьогодні якомога більше спілкуйтеся, зустрічайтеся з друзями, знайомтеся, заводіть романи і крутіть кохання. Це не завадить навіть тим, хто у силу дзеркальних дат не вірить! Тим більше – чим, як не спілкуванням з родиною, друзями і коханими, займатися цієї лютневої неділі?! І не забудьте загадати бажання цього незвичного дня, воно обов’язково здійсниться, я гарантую", – зазначила Лілія Ребрик.