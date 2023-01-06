У білому пуховику: Лілія Ребрик побувала з донькою на ковзанці – фото з Чернівців

Ведуча Лілія Ребрик на різдвяні свята відправилася до батьків у Чернівці. Там вона проводить час з сім'єю, а також зі старшою донькою побувала на ковзанці.

Різдвяні свята – чудова можливість зібратися з рідними за одним столом, побачити тих, кого давно не бачили. Однак через війну мільйони українських родин не зможуть цього року зробити це.

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Лілія Ребрик має можливість приїхати до батьків, які живуть у Чернівцях. Тому не втрачала дарма часу і відправилася до найрідніших. А зі старшою донькою навіть побувала на святковій ковзанці.

Зимовий look Лілії Ребрик

Для катання на ковзанах ведуча обрала комфортний і теплий одяг. Лілія позувала на камеру в джинсах, синьому светрі з високою горловиною і білому пуховику. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила легкий ледь помітний макіяж.

"Ще одна традиція", – написала ведуча під атмосферними кадрами.

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