Лілія Ребрик та Андрій Дикий гайнули в Барселону без доньок

У гарячий для всіх артистів сезон Лілія Ребрик та Андрій Дикий відправились у романтичну відпустку. Подружжя полетіло в Барселону й вперше за багато років не взяло з собою дітей.

Телезірка зізналась, що в них з чоловіком є романтичний привід, аби відпочити лише вдвох. 23 грудня вони відзначатимуть 10-ту річницю шлюбу – "день народження їхньої родини". У сонячну Іспанію Лілія Ребрик та Андрій Дикий гайнули на кілька днів раніше.

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"Будемо трішечки відпочивати, перезавантажуватися", – розповіла акторка.

Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким / Фото з інстаграму акторки

Як Лілія Ребрик та Андрій Дикий відпочивають без доньок

У перший день відпустки подружжя встигло прогулятися затишними вуличками Барселони. Чи не найбільше Лілію Ребрик вразили морські пейзажі та папуги, які там є звичайними вуличними птахами. Крім того, пара хоче потрапити на фламенко.

Обов'язково подивимося справжнє фламенко тут, в Іспанії. Переконана, що це фантастично! Бо запал "фламенківський" нам дуже близький,

– додала акторка.

"Трохи тепла і улюблених кольорів вам зі самої Барселони", – підписала Лілія Ребрик нові кадри з Барселони. Містом вона гуляла у спортивному костюмі м'ятного кольору, білій футболці з написом і кросівках. Під повсякденний образ зірка навіть не наносила макіяж.

Лілія Ребрик у Барселоні / Фото з інстаграму акторки

Лілія Ребрик у Барселоні / Фото з інстаграму акторки