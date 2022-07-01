Останні чотири місяці Лілія Подкопаєва – часта гостя на благодійних концертах і заходах на підтримку України. З українською громадою штату Джорджія вона закуповує військовий одяг, тактичне та медичне обладнання, ліки, але допомагати Батьківщині стало важче. Спортсменка каже, що для американців війна стала буденністю.

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Як американці ставляться до війни в Україні

Сенсація живе сім – десять днів, потім потрошечки починає стухати… Звичайно, починається звичка. Ми бачимо, що надходжень стає менше. В американців вистачає своїх проблем, і тримати український інфопривід – це дуже важко,

– запевняє Лілія Подкопаєва.

Вона розповіла, що з перших днів війни спілкується з американськими сенаторами та конгресменами, і якщо з лютого просить закрити небо над Україною, то зараз намагається донести, що Росія – держава-терорист.

"Американці, мені здається, дуже чутливі, тому що 11 вересня ніхто не забуде, а в Україні кожного дня 11 вересня", – потужно наголосила Лілія Подкопаєва.

Ті, хто в моєму близькому колі, вони всі негативно ставляться до Путіна, вони його вважають терористом номер один. Вони кажуть, що треба закривати питання з цим лідером. Але є американці, які так не вважають. Вони вважають, що російський лідер робить правильно,

– додала спортсменка.

Про українців у США

Подкопаєва щиро вдячна українській діаспорі в Америці та всім українцям, які зараз перебувають у США, адже вони "тримають фронт, постійно штовхають, качають українське питання".

"Мені здається, ще ніколи українці не були такі згуртовані, як сьогодні. Це відчувається по тому, як українські американці або американські українці згуртовуються тут, в Америці, і дуже багато роблять для того, щоб підтримувати Україну, наших військових і не тільки… Нам не можна заспокоюватися", – з гордістю заявила олімпійська чемпіонка.

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