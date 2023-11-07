Вивчіть російську, – лідер гурту "Пошлая Молли" видав обурливу заяву про польську мову

Соліст гурту "Пошлая Молли" грубо висловився про польську мову та викликав хвилю критики в мережі. Пізніше він пояснив, що це був жарт.

Лідер російськомовного гурту "Пошлая Молли" Кирило Блєдний (справжнє ім'я – Кирило Тимошенко) напередодні концертів у Польщі записав відео. У ньому він з "обуренням" висловлюється про польську мову та пропонує полякам переходити на нормальну – російську.

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Кирило Блєдний оскандалився заявами про польську мову

Співак також з грубою лайкою запропонував полякам вступити у Російську імперію.

Знаєте, що мене бісить у Польщі. Мене нах** дратує польська мова. Я не розумію, навіщо говорити цією **банською мовою. Типу, чуваки, просто вивчіть, **ядь, російську і говоріть нормальною нах** мовою. Є ж Російська імперія, просто вступіть в неї. Як раніше. І говоріть нормальною, **ядь, мовою, довбо**и,

– сказав Блєдний.

Блєдний про польську мову (відео 18+)

У наступних інстаграм-сторіз Кирило показав виступ гурту "Нерви", які вийшли на сцену в Польщі з українськими прапорами. Цей колектив відмовився від роботи в Росії після 24 лютого 2022. "Пошлая Молли" планувала виступати у Польщі на початку грудня.

Відео артиста розлетілося в мережі та стало об'єктом критики. Кирилу пропонують поїхати до Росії як українці, так і поляки. Концерти гурту вимагають скасувати.

"Я б депортував з Польщі після таких заяв";

"Якщо після останнього відео знадобиться допомога юристів в Польщі, до нас не звертайтесь";

"Знаєте, що мене бісить в Польщі? Кінчені співвітчизники";

"А можна якось передати його висловлення про польську мову до польських спецслужб, щоб йому заборонили в‘їзд? Хай несе відповідальність";

"П*здуй з Польщі зі своїм руским язиком".



Поляки обурені через заяви артиста / Скриншот з інстаграму

Жарт не вдався

Через кілька годин Кирило знову зняв відео в інстаграм-сторіз, де заявив, що його слова про мову були жартом та відтворенням образу російського імперця.

"Мені здавалося, що цей прикол зчитується ось так. Очевидно, що це товстезний рофл. Це ліричний герой. Це пародія на імперського росіянина. Я просто стібався. Напевно, гумор не для всіх. Гумор некоректний у цій ситуації. Яка російська імперія? Я українець, ви знаєте мою позицію. Очевидно, що це був жарт. Вибачте за гостренький гумор", – виправдався Блєдний.

Кирило Блєдний виправдався після невдалого жарту: відео