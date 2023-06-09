Соліст Måneskin розійшовся з дівчиною після 6 років разом: його підловили за поцілунками з іншою

Соліст відомого італійського гурту Måneskin розійшовся з дівчиною, їхні стосунки тривали близько 6 років. Даміано Давид зізнався про це лише тоді, коли його побачили за поцілунками з іншою.

Фронтмен гурту Måneskin Даміано Давид днями потрапив на відео, що швидко поширилося в мережі. У ролику видно, що артист цілується у клубі з білявкою.

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Даміано Давид розійшовся з дівчиною

Відео спричинило скандал – адже фанам гурту Måneskin було відомо, що вже багато років Даміано перебуває у стосунках з Джорджією Солері. Артист відповів на звинувачення у зрадах в інстаграм-сторіз.

Мені дуже шкода, що це відео вийшло, це не так, як я хотів впоратися з ситуацією. І це була моя помилка. Ми з Джорджією вирішили розійтися декілька днів тому, тож жодних зрад не було,

– запевнив музикант.

Даміано Давид додав, що сподівається, що відео з ним у барі ніяк не вплине на імідж його колишньої дівчини. Він попросив шанувальників з повагою поставитись до чутливого моменту.



Даміано Давид про розрив / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про стосунки Даміано Давида та Джорджії Солері

Вокаліст Måneskin та Джорджія Солері перебували у стосунках близько шести років. Джорджія – працює моделлю та знімається у рекламних роликах, пише вірші та є феміністкою.

Пара приховувала особисте життя від соціальних мереж та публіки, але їх часто фотографували разом на спільних прогулянках. У червні 2021 року, через місяць після Євробачення, Даміано Давид підтвердив чутки про стосунки з дівчиною. Відтоді на їхніх сторінках з'являлось більше особистих знімків разом.



Даміано Давид та Джорджія Солері / Фото з інстаграму артиста