"Боляче дивитись": лідер Kozak System гепнувся з колонок на концерті – курйозне відео

Фронтмен українського гурту Kozak System Іван Линьо поділився роликом з концерту. Він показав, як впав з акустичної системи додолу. На щастя, з артистом все добре.

30 травня відбувся концерт відомого українського гурту Kozak System Kyiv Fan Fest. На виступі групи стався курйоз, втім, який не позначився на якості концерту. Роликом поділився фронтмен Kozak System Іван Леньо.

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Лідер Kozak System впав з колонок

Іван Леньо під час виступу почав стрибати на акустичній системі. Падав дощ, тому колонки були слизькі. Через це лідер Kozak System гепнувся додолу з висоти.

Однак фронтмен гурту майже одразу зорієнтувався та піднявся. Він повернувся на сцену та продовжив виступ.

Реакція мережі

У коментарях прихильники не на жарт схвильовані через ймовірну травму артиста. Та він сам зазначив, що все гаразд. Також шанувальники пишуть, що падіння музиканта зовсім не позначилось на якості виступу.