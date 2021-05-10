Пісні стали моїми патронами, – лідер СКАЙ сказав, як змінилась їхня музика після війни

Засновник та фронтмен українського рок-гурту СКАЙ Олег Собчук заявив, що війна на Донбасі суттєво вплинула на його творчість. Він вважає, що завдяки своїй творчості він допомагає країні у конфлікті.

Про це він сказав в інтерв'ю у програмі "11 запитань". За його словами, військові просили його продовжувати писати пісні та доносити до людей те, що відбувається на Сході.

Повний текст інтерв'ю читайте тут Путін користується цим, – лідер СКАЙ сказав, чого Україні бракує для перемоги на Донбасі

"І пісні, і музика стали моїми патронами. Мені якось стало з одного боку соромно, що я ж теж чоловік, можу піти служити і стріляти", – зазначив лідер гурту СКАЙ.

Кому б я це не розказував, то кожен солдат мені говорив: "Друже, давай ми це будемо робити, а ти, будь ласка, пиши пісні, і розказуй людям те, що ти тут бачиш, висловлюй патріотизм у своїх піснях, донось до людей, і це буде в 100 разів краще, ніж те, що ти тут будеш разом з нами",

– зауважив Собчук.

Він додав, що пісню "Не відступати і не здаватись" він присвятив тим, хто захищав, захищає і буде захищати нашу землю від ворога.

Дивіться повне інтерв'ю з Олегом Собчуком: