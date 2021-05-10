Об этом он сказал в интервью в программе "11 вопросов". По его словам, военные просили его продолжать писать песни и доносить до людей то, что происходит на Востоке.

Полный текст интервью читайте здесь Путин пользуется этим, – лидер СКАЙ сказал, чего Украине не хватает для победы на Донбассе

"И песни, и музыка стали моими патронами. Мне как-то стало с одной стороны стыдно, что я тоже мужчина, могу пойти служить и стрелять", – отметил лидер группы СКАЙ.

Кому бы я это не рассказывал, то каждый солдат мне: "Друг, давай мы это будем делать, а ты, пожалуйста, пиши песни, и рассказывай людям то, что ты здесь видишь, высказывай патриотизм в своих песнях, доноси до людей и это будет в 100 раз лучше, чем то, что ты здесь будешь вместе с нами",

– заметил Собчук.

Он добавил, что песню "Не відступати і не здаватись" он посвятил тем, кто защищал, защищает и будет защищать нашу землю от врага.

Смотрите полное интервью с Олегом Собчуком: