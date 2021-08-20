Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк пірнув у басейн з фанатками: вражаючі фото з концерту
Джерело:24 канал
У четвер, 19 серпня, українські рокери гурт "Бумбокс" дали сольний концерт у Києві. Послухати їх зібрались сотні фанів. Захід відбувався в розважальному центрі з басейном, тому наостанок Андрій Хливнюк пірнув у воду. Його витівку підтримали фанатки.
Як повідомили в пресслужбі, на великій сцені у столиці "Бумбокс" виконав пісні, які вже 10 років беруть за живе. Разом з музикантами безліч шанувальників ностальгували, зривали голоси й насолоджувалися кожним хітом.
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"Виступ тільки починається. Ми сьогодні вдома, не збавляйте темп. Сьогодні прийшли друзі, яких я не бачив роками", – заявляв Андрій Хливнюк зі сцени. Сольник і справді видався надзвичайно камерним і душевним.
Напередодні концерту лідер "Бумбоксу" радив прихопити зі собою баночку для сліз. Однак фанам краще було б взяти купальники.
- Під час виконання кінцевого треку "Безодня" Хливнюк зійшов зі сцени, пройшов повз натовп прихильників і по рок-н-рольному пірнув у басейн.
- За співаком стрибнули найсміливіші фанатки, які не втратили нагоду пообійматися з кумиром.
Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк / Фото Таня Бондарюк
Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк / Фото Таня Бондарюк
Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк / Фото Таня Бондарюк
Лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк / Фото Таня Бондарюк
Додамо, шанувальники "Бумбоксу" зможуть почути улюблений гурт хіба на сольних концертах. 41-річний Андрій Хливнюк один з тих небагатьох артистів, які не погодилися на державний концерт до Дня Незалежності на "Олімпійському". Зірка нібито "коректно відмовив" організаторам.