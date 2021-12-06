Лідер БЕZ ОБМЕЖЕНЬ пригадав, як Тіна Кароль відмовилась співати з ним у дуеті

Популярні українські артисти часто обмінюються фанами, випускаючи дуетні пісні. Лідер БЕZ ОБМЕЖЕНЬ зізнався, що пропонував колаборацію Тіні Кароль, однак та відмовилась. Чому, читайте далі.

У червні минулого року гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ випустив ліричну композицію "Липень". Як з'ясувалось, вона могла вийти в дуеті з Тіною Кароль. Сергій Танчинець пропонував попдіві заспівати з ним, але їй не підійшов трек.

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Він додав, що Кароль не відмовилась на відріз, а запропонувала стати головною героїнею кліпу на пісню "Липень". Однак цю ідею теж не вдалось реалізувати, бо БЕZ ОБМЕЖЕНЬ "не встигли зняти відео, почали займатися іншими піснями".

Була в нас розмова з Тіною Кароль. Їй не підійшла емоційно пісня. Тому наш дует з Тіною Кароль, напевно, ще попереду,

– заявив Сергій Танчинець.

Заразом артист зізнався, що не проти дуетів з іншими зірками українського шоу-бізу – з "Океаном Ельзи", "Бумбоксом", Тіною Кароль, Олегом Винником, KAZKA, KADNAY та Lida Lee.

поки на рахунку БЕZ ОБМЕЖЕНЬ усього одна колаборація. З Kozak System, СКАЙ та Артуром Данієляном гурт випустив пісню "Героям" на підтримку білорусів.

До слова, донька Сергія Танчинеця Анастасія теж захоплюється музикою. Дівчинка співає та грає на гітарі, тому цілком можливо, що невдовзі вона заспіває в дуеті з зірковим татком.

"Настя майже артистка. Думаю, ми також зробимо з нею спільну пісню, вона прекрасно грає на гітарі, співає і має чудовий вокальний тембр", – зауважив фронтмен БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

Сергій Танчинець з донькою / Фото з інстаграму лідера БЕZ ОБМЕЖЕНЬ