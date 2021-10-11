Lida Lee відреагувала на неочікуваний виліт з "Танців з зірками"

Відгримів 6 ефір популярного шоу "Танці з зірками". Несподівано для всіх проєкт покинула пара Lida Lee й Олексія Базели. Зірка вже прокоментувала виліт і подякувала всім за "захопливу подорож".

В 6 випуску "Танців з зірками" українська співачка й експідопічна Монатіка Lida Lee разом з партнером станцювала пасадобль. Та, як виявилося, це був останній танець для пари.

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Lida Lee відреагувала на виліт

Артистка зізналась, що для неї проєкт "Танці з зірками" став захопливою подорожжю "довжиною в маленьке життя". Вона додала, що в дитинстві навіть не мріяла про те, що колись вийде на паркет.

Колись, будучи маленькою дівчинкою, спостерігаючи за цим проєктом по той бік екрану, я і подумати не могла, що одного разу вийду на цей паркет... От правда… Це було для мене чимось захмарним і часом здавалося, що це відбувається зовсім не зі мною…

– поділилась дівчина.

Lida Lee підкреслила, що кожного ефіру намагалась дивувати, танцювати душею та серцем, змінюватися й водночас бути собою. У цьому зірці допомагав партнер.

"Цей проєкт подарував мені велику людину й друга, і на сьогодні я точно можу сказати, що мені з тобою, Олексій Базель, неймовірно пощастило! Ти – великий талант, поцілований зверху, величезний трудяга, душа і малюк (так він періодично мене називав, коли я засмучувалась, що у мене щось не виходить)", – зізналась співачка.

Lida Lee наприкінці подякувала продюсерам, творцям, хореографам та всім, хто причетний до проєкту.



Lida Lee та Олексій Базела прощаються з "Танцями з зірками" / Фото з інстаграму зірки

Додамо, що глядачам проєкту не сподобався виліт Lida Lee. Адже попри те, що дівчина отримала позитивні коментарі щодо останнього танцю й високі оцінки, однаково потрапила в номінацію. Тому в мережі розпочали флешмоб "Поверніть Ліду на "Танці"" й засипають артистку коментарями з підтримкою.

Текст публікації Lida Lee

Це було захоплююча, танцювальна подорож довжиною в маленьке життя під назвою "Танці з зірками".

Колись, будучи маленькою дівчинкою, спостерігаючи за цим проєктом по той бік екрану, я і подумати не могла, що одного разу вийду на цей паркет... От правда…

Це було для мене чимось захмарним і часом здавалося, що це відбувається зовсім не зі мною… Тому ми насолоджувалися до останнього і вирішили трохи полежати.

Цей проєкт став для мене чимось дуже рідним і особливим. З ефіру в ефір, від танцю до танцю ми намагалися відкриватися, змінюватися, бути собою, експериментувати, дивувати й танцювати душею і серцем, так, як відчуваємо…

Цей проєкт подарував мені велику людину й друга, і на сьогодні я точно можу сказати, що мені з тобою, Олексій Базель, неймовірно пощастило! Ти – великий талант, поцілований зверху, величезний трудяга, душа і малюк (так він періодично мене називав, коли я засмучувалась, що у мене щось не виходить).

Щаслива пройти цей нелегкий, але шалено цікавий шлях з тобою! Дякуємо Всім, хто до останнього підтримував нашу пару!

Відкривши сьогодні вранці соцмережі я просто плакала від побаченого… Така кількість приємних слів, підтримки, віри й такого бажання бачити нас далі – це чи не найбільша нагорода? Спасибі.

Спасибі величезній команді людей, яка працює над створенням цього проєкту! Кожному! Володимир Завадюк – дякую за віру і підтримку! Судді, спасибі за ваші коментарі, які від ефіру до ефіру мотивували, заряджали й провокували на нові звершення.

І на останок.

"І той, хто сходить з дистанції – той нічого не отримує! Але це не про нас з вами!" Тіна Кароль.

Ваша Лі.