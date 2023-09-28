"Заряджає": фанати шаленіють від нового потужного треку Lida Lee "На межі"

Днями співачка Lida Lee потішила шанувальників релізом треку "На межі". Крім того, вона випустила стильний кліп до пісні, де постала в різних спортивних образах, нових для себе. У композиції співачка підняла важливі теми внутрішньої боротьби та сприйняття себе.

Одним з основних меседжів пісні є те, що треба дати волю своїм емоціям, не боятись власних почуттів і навчитись любити себе таким, яким ти є. Шанувальники в захваті не лише від ідеї та музичної складової треку, їм також дуже сподобався кліп.

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Lida Lee презентувала нову пісню "На межі"

Емоційні коливання, коли одного дня людина прокидається з безмежною енергією, любов'ю та мотивацією, а вже наступного – чує звуки повітряної тривоги та вибухів, зараз знайомі чи не кожному українцеві. Відповідно це призводить до різких змін в емоційному стані людей. Співачка навчилася прислухатися до свого внутрішнього голосу. Тепер вона розповідає про це в новій композиції. Так, "На межі" наголошує на важливості прийняття своїх емоцій та беззастережної любові до себе.

Нам треба навчитись бути чесним з собою, в першу чергу, і з оточенням. Не боятись зізнатись, що тобі може бути боляче, що ти можеш бути на межі змін, що тобі може бути важко. Давайте будемо випускати свої емоції на волю, спрямовувати їх у корисну справу, а не збирати у внутрішню скриньку. Бо рано чи пізно настане та межа, і вона розлетиться,

– наголосила виконавиця.

Що цікаво, в кліпі Lida Lee з'явилася в образах боксерки, фехтувальниці, танцівниці, адже для неї спорт символізує боротьбу, як зовнішню, так і внутрішню. Тож артистка додала: "Коли ти підходиш до тієї самої межі, важливо не боятись зробити крок. Бо за ним можуть чекати ті зміни, на які тобі було важко наважитись".

Lida Lee – "На межі": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Фанати шаленіють від тексту, музики та кліпу на нову пісню "На межі".