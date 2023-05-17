Помер Левко Дутківський, який заснував ансамбль "Смерічка": останні дні життя він провів у муках

У 80 років помер український композитор та засновник ВІА "Смерічка" Левко Дутківський. Його не стало 16 травня в кардіологічному центрі в Чернівцях. Він переніс інфаркт.

Про смерть Левка Дутківського повідомив журналіст і дослідник української естради Михайло Маслій. Він зізнався, що останні дні його життя були мученими та хворобливими. Він переніс інфаркт і коронавірус.

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Помер Левко Дутківський

Серце Левка Дутківського зупинилося в обласному кардіологічному центрі в місті Чернівці. В останні дні життя йому допомагали друзі.

У рідних Чернівцях, які так оспівував і якими так гордився, в кардіологічному центрі, після перенесеного інфаркту і коронавірусу, 16 травня воєнного 2023 року близько 20 години помер один з основоположників української естрадної пісні, великий вчитель, композитор, музикант і стратег Левко Дутковський,

– оголосив Михайло Маслій.

Він наголосив на тому, що Левко Дутківський – це легенда української естради, засновник славнозвісного на весь світ ВІА "Смерічка", який ніколи не зрадив думку: "Треба співати не чуже, а своє рідне, українське".

"Хоч і не настільки відомий і популярний, як на те заслуговував, але відвертий, щирий і щасливий з іскорками в очах і з любов'ю до друзів-побратимів. Залишався таким до останнього земного дня", – додав Михайло Маслій.

Чим відомий Левко Дутківський

1966 року на Буковині, в місті Вижниця, Левко створив біг-біт гурт "Смерічка", який вперше використав електроінструменти та став одним з перших ВІА СРСР.

Дутківський співав, грав на клавішах і гітарі. До складу "Смерічки" входили Олексій Гончарук – вокал, гітара, Олександр Шкляр – соло-гітара, саксофон, Юрій Шорін – барабани, Віктор Музичко – бас-гітара, вокал, Валерій Бурмич і Леонід Сіренко – духові.

Завдяки Дутківському солісти та композитори "Смерічки" ставали відомими – Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Володимир Івасюк, Софія Ротару, Іво Бобул та інші.

У композитора залишилися донька Вікторія, онучки Христина та Ганна, зяті та рідна сестра Оксана. Дружина Алла померла ще в червні 2004 року.