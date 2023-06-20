Яскравий квітковий і стриманий чорний: Летиція та Ранія влаштували битву образів у Мадриді

Королівська родина Йорданії – Абдалла II, Ранія та 18-річний принц Хашем – прибула в Іспанію з офіційним візитом. Летиція та Філіп VI влаштували для них обід у королівському палаці Мадрида.

В Іспанії Абдалла II, Ранія та їхній наймолодший син з'явилися для зміцнення двосторонніх зв'язків між країнами. Летиція не стримувала радості від зустрічі з королевою Йорданії. Вони тепло обіймалися й усміхалися під прицілом фотографів у Мадриді, а згодом вирушили до освітньої майстерні, де студенти реставрують меблі, обкладинки книг, історичні рукописи та інше.

До теми У яскравій сукні та сережках Діани: Кейт Міддлтон приголомшила появою на параді в Лондоні

Образи Ранії та Летиції на зустрічі в Мадриді

На королівський прийом у палаці Мадрида Летиція вдягла літню сукні довжини міді від Diego Estrada з квітковим принтом. Вона створила ідеальний силует у теплих тонах червоного, персикового та блакитного відтінків.

Під барвисту сукню королева Іспанії взула насичено-рожеві туфлі на шпильках від свого улюбленого бренду Carolina Herrera. З аксесуарів Летиція підібрала золоті сережками з трояндами, а макіяж зробила у персикових відтінках.

Ранія та Летиція в Мадриді / Фото з інстаграму королеви Йорданії

Ранія та Летиція в Мадриді / Фото з інстаграму королеви Йорданії

Тоді як Ранія як завжди виглядала вишукано й елегантно. На ній була чорна сукня з нової колекції Dior, прикрашена метеликами. Її образ доповнили бордово-рожеві туфлі на шпильках, шкіряний клатч від Fendi та нові сонцезахисні окуляри.

Вдячні їхнім величностям королю Філіпу VI і королеві Летиції за гостинність сьогодні. Завжди приємно бачити вас обох, і це особлива честь приєднатися до вас у Мадриді на дев'ятій річниці сходження Його Величності на престол, вітаю,

– прокоментувала Ранія в інстаграмі.

Ранія на зустрічі з Летицією в Мадриді / Фото з інстаграму королеви Йорданії

Ранія та Летиція в Мадриді / Фото з інстаграму королеви Йорданії

До речі, з Летицією Ранія зустрілася після того, як вони з королем Філіпом VI не змогли відвідати весілля спадкоємного принца Йорданії Хусейна та його нареченої Раджви Аль Саїфа. Відбулося вона на початку червня, але королівське подружжя Іспанії нібито вже мало королівські зобов'язання. Тож на церемонію в Амман поїхали колишні король і королева Іспанії Хуан Карлос і Софія.