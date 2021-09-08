Летиція прийшла на ділову зустріч у ніжному образі: знімки королеви в блузці та спідниці

Іспанська королева Летиція продовжує роботу після літньої відпустки. Разом з королем Філіпом VI вона взяла участь в офіційному заході. На ньому Її Величність з'явилась у світлій блузці та спідниці з квітковим принтом.

Іспанський король Філіп VI та королева Летиція днями прибули до палацу в Мадриді. Там вони зустрілися з президентом Чилі Себастьяном Пін'єром.

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Образ королеви Летиції

На ділову зустріч Її Величність обрала ніжний і романтичний аутфіт. Вона постала у світлій блузці з широкими й короткими рукавами та з вишитими кульбабами. Також королева Іспанії одягнула молочну спідницю довжини міді з квітковим принтом. Вбрання вдало поєднувалося тонким сріблястим поясом.

Летиція доповнила образ лакованими туфлями з гострим носком у тон й на високих підборах, а також стильними сережками у вигляді колосків. Волосся вона зібрала в акуратний хвіст, а також зробила макіяж з акцентом на очах. Відповідно до правил безпеки, на діловій зустрічі Її Величність з'явилась у захисній масці.



Королева Летиція / Фото Getty Images

Зазначимо, що лише 6 вересня іспанська королева повернулась до обов'язків та з'явилась на премії Retina ECO Awards 2021 у трендовому вбранні. Вона одягнула чорну сукню з приспущеними плечима від бюджетного бренду.

Перед цим Летицію помітили в аеропорту з родиною у повсякденному look. Вона провела доньку, принцесу Леонор на навчання. Дівчина відправилась до Великої Британії в Атлантичний коледж.