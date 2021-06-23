Леся Нікітюк з'явилась на дні народженні Притули в м'ятній мінісукні: фото

Шоумен Сергій Притула гучно відзначив день народження, зібравши друзів у заміському комплексі. На святкуванні з'явилась колега іменинника Леся Нікітюк. Для вечірки вона обрала звабливу мінісукню м'ятного кольору.

Не один сезону розважального шоу "Хто зверху?" перетворив співведучих Лесю Нікітюк і Сергія Притулу на справжніх друзів. Так, народна улюблениця стала гостею гучного торжества з нагоди 40-річчя шоумена. Вона встигла сфотографуватися з іменинником і попозувати сама.

До теми Сергій Притула зібрав зірок на гучній вечірці з нагоди 40-річчя

Образ Лесі Нікітюк на дні народженні Притули

На вечірці в офіційному стилі ведуча виглядала як з обкладинки модного глянцю. Коли інші гості прибули на святкування в костюмах і довгих вечірніх сукнях, вона хизувалась фігурою в жатій мінісукні м'ятного кольору. Вбрання з довгими прозорими рукавами та відкритим декольте бездоганно підкреслило форми Лесі Нікітюк.

Леся Нікітюк на дні народженні Сергія Притули / Фото з інстаграму ведучої

У тон до сукні зірка підібрала невеликий клатч і довершила аутфіт білими босоніжками без підборів. Волосся Леся Нікітюк вклала рівно, чубчик трохи підкрутила й зробила легкий макіяж з акцентом на очі. З аксесуарів вона обрала розкішну каблучку та сережки.

Оскільки наприкінці травня ведуча відпочивала в Туреччині, то на вечірці вона хизувалась не лише стрункими ніжками, а й ідеальною засмагою. Не дивно, що нові фото Лесі Нікітюк оцінили понад 100 тисячами лайків. Кадри не залишили байдужими навіть Мішель Андраде і Соню Плакидюк.

Леся Нікітюк на дні народженні Сергія Притули / Фото з інстаграму ведучої

Леся Нікітюк на дні народженні Сергія Притули / Фото з інстаграму ведучої