Леся Нікітюк з'явилась на дні народженні Притули в м'ятній мінісукні: фото

23 червня 2021 , 11:42
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Джерело:

інстаграм Лесі Нікітюк

Шоумен Сергій Притула гучно відзначив день народження, зібравши друзів у заміському комплексі. На святкуванні з'явилась колега іменинника Леся Нікітюк. Для вечірки вона обрала звабливу мінісукню м'ятного кольору.

Не один сезону розважального шоу "Хто зверху?" перетворив співведучих Лесю Нікітюк і Сергія Притулу на справжніх друзів. Так, народна улюблениця стала гостею гучного торжества з нагоди 40-річчя шоумена. Вона встигла сфотографуватися з іменинником і попозувати сама. 

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Образ Лесі Нікітюк на дні народженні Притули 

На вечірці в офіційному стилі ведуча виглядала як з обкладинки модного глянцю. Коли інші гості прибули на святкування в костюмах і довгих вечірніх сукнях, вона хизувалась фігурою в жатій мінісукні м'ятного кольору. Вбрання з довгими прозорими рукавами та відкритим декольте бездоганно підкреслило форми Лесі Нікітюк. 

Леся Нікітюк на дні народженні Сергія Притули / Фото з інстаграму ведучої

У тон до сукні зірка підібрала невеликий клатч і довершила аутфіт білими босоніжками без підборів. Волосся Леся Нікітюк вклала рівно, чубчик трохи підкрутила й зробила легкий макіяж з акцентом на очі. З аксесуарів вона обрала розкішну каблучку та сережки. 

Оскільки наприкінці травня ведуча відпочивала в Туреччині, то на вечірці вона хизувалась не лише стрункими ніжками, а й ідеальною засмагою. Не дивно, що нові фото Лесі Нікітюк оцінили понад 100 тисячами лайків. Кадри не залишили байдужими навіть Мішель Андраде і Соню Плакидюк. 

Леся Нікітюк на дні народженні Сергія Притули / Фото з інстаграму ведучої

Леся Нікітюк на дні народженні Сергія Притули / Фото з інстаграму ведучої

Автор: Марина Джура