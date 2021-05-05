Леся Нікітюк знялася у сміливому образі: фото в бюстгальтері та джинсах з розрізами

Народна улюблениця Леся Нікітюк невдовзі повернеться на телеекрани. Ведуча знялася в промо розважального шоу, обравши сміливий образ для появи в кадрі.

Зірка підкорила 3,6-мільйонну аудиторію новими зухвалими фото. Леся Нікітюк готується до зйомок 11 сезону шоу "Хто зверху", тому невдовзі розкішних аутфітів у її гардеробі побільшає. Один з них вона вже ефектно продемонструвала в особистому блозі.

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Сміливий образ Лесі Нікітюк

Перед камерами ведуча з'явилася у вбранні від відомого українського бренду the Coat, який належить модельєрці Катерині Сільченко. На ній світлі обтислі джинси зі спокусливими розрізами на стегнах та подовжений джинсовий жакет. Леся Нікітюк не стала підбирати топ чи сорочку, а з'явилася у кадрі в стильному бюстгальтері кольору хакі.

Так, знаменитість засвітила струнку талію, яку підкреслила зав'язками, та звабливі груди. У Єгипті вона багато часу проводила в басейні та на пляжі, тому тепер хизується підтягнутим засмаглим тілом. Сміливий образ Леся Нікітюк завершила босоніжками на стійких прозорих підборах.

Волосся ведуча трохи підкрутила та зібрала в об'ємний хвіст. Стилісти зробили їй розкішний макіяж з акцентом на очі та ніжно-рожевою помадою. Стильний look Нікітюк довершила лаконічними аксесуарами – червоними сережками та намистом.

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