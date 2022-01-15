Леся Нікітюк зізналась, скільки залишила грошей у салоні краси

Українська блогерка та телеведуча Леся Нікітюк чимало часу витрачає для догляду за собою. Днями вона зізналась, що в салоні краси витратила 3,5 тисячі гривень.

Відома українська блогерка та телеведуча Леся Нікітюк часто відвідує косметичні салони, адже доглядає за собою. Вона робить різні процедури, які коштують немало.

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Скільки грошей Нікітюк витратила в салоні

Днями Леся Нікітюк також побувала в салоні, в якому провела 4 години. За всі процедури вона витратила 3,5 тисячі гривень.

Майже чотири години провела в салоні краси. Жахливо втомилася. Зробила манікюр, педикюр, ламінування брів, купила туш від Віри Брежнєвої зі знижкою, витратила 3,5 тисячі гривень,

– написала зірка.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграм-сторіз

Леся Нікітюк також пожартувала з цього приводу. Вона зазначила, що могла ті гроші, які залишила в салоні, витратити на криптовалюту: "Це ж скільки можна було криптовалюти купити?".