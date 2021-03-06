Леся Нікітюк замилувала мережу світлиною з мамою

В сім'ї успішної української телеведучої та блогерки Лесі Нікітюк свято. У суботу, 6 березня, її мама Катерина відзначає день народження. Знаменитість поділилася фотографією зі святкування, де позує поруч із найріднішою.

Телеведуча поділилася з понад 3-мільйонною аудиторією підписників радісною новиною з сімейного життя. Леся привітала матусю зі святом та показала, який образ обрала для особливого дня.

До теми Леся Нікітюк зворушливо привітала маму з днем народження: фото

Рідкісне фото Лесі Нікітюк з мамою

Блогерка зробила фотографію у закладі, де відбувалося гучне святкування. Вона постала перед камерою в костюмі салатового кольору, який складався з мініспідниці та подовженого піджака. Також Нікітюк одягнула спокусливий чорний топ. Волосся телеведуча вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж в коричневих відтінках з матовою помадою на губах.

Мама Лесі позувала поруч із нею у вишуканій сукні темно-синього кольору та з довгою прикрасою на шиї. Коротке волосся вона акуратно вклала, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Мама Кет. Безмежно вдячна Богу, що ти моя мама! З днем народження!

– написала Леся в публікації.

У коментарях підписники блогерки також вітають її матусю та залишають багато приємних слів.