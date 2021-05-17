Леся Нікітюк зачарувала весняним образом у квітковій сукні: яскраві фото

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк зробила декілька ефектних кадрів у красивій сукні синього кольору з квітковим принтом. Знаменитість позувала на камеру в одній з кав'ярень Одеси.

За особистою сторінкою Лесі Нікітюк в інстаграмі стежать багато дівчат, які надихаються її аутфітами. Днями блогерка показала новий образ, який чудово підійде для весняної прогулянки.

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Телеведуча провела чудовий весняний ранок в Одесі. Вона зробила декілька кадрів у одній з одеських кав'ярень, де посмакувала ароматною кавою.

Весняний образ Лесі Нікітюк

Леся постала перед камерою у синій сукні з довгими рукавами та красивим вирізом та оздобленням в зоні декольте. Під низ вона одягнула чорний топ, яким підкреслила свій бюст.

Коротке волосся Нікітюк вклала рівно. На обличчі народна улюблениця зробила легкий повсякденний макіяж у нюдових відтінках. Серед аксесуарів образ Лесі доповнювали лаконічні сережки та намисто з перлинами.

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Підписникам такий допис неабияк сподобався. Фанати телеведучої у коментарях активно залишають компліменти на її адресу.