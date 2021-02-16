Власники салонів, чекайте на роботі: Леся Нікітюк розповіла про роботу мрії

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк зізналася, що мріяла стати майстром манікюру. Вона розповіла, що лише декілька років користується послугами салонів краси, а раніше робила манікюр самостійно.

Телеведучі в кадрі завжди мають виглядати бездоганно. Леся Нікітюк вже декілька років працює на телебаченні, тому дбає про свій зовнішній вигляд. Зокрема, приділяє увагу манікюру. Народна улюблениця розповіла, що колись навіть мріяла опанувати професію в індустрії краси.

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Леся Нікітюк про роботу майстром манікюру

Знаменитість поділилася, що днями купила багато лаків для нігтів і вперше за 3 роки сама собі зробила манікюр.

Останнім часом відвідую салони краси, а до цього завжди доглядала за нігтями сама. Мене накрила ностальгія, і я згадала, як колись хотіла стати майстром манікюру,

– поділилася зірка.

Леся показала, який манікюр зробила собі і жартома зазначила: "Шановні власники салонів краси, чекайте Лесю Іванівну на роботу. Це буде дорого, зате клієнти отримають зірковий манікюр".



Манікюр Лесі Нікітюк / Фото пресслужби "Нового каналу"

Також Нікітюк додала, що вміє доглядати за собою, адже у її роботі це дуже важливо: "У моїй роботі завжди потрібно вміти поправити макіяж самій. Тому в косметиці я фахівець: знаю, як підібрати тональний, як правильно її нанести, які креми потрібні, щоб шкіра відпочила".



Леся Нікітюк / Фото пресслужби "Нового каналу"