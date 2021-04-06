Леся Нікітюк продемонструвала сміливий образ з новою зачіскою: фото

Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк поділилась черговим кадром з фоловерами. Вона показала новий сміливий образ у сірому костюмі, який розбурхав мережу.

Відома українська телеведуча й блогерка Леся Нікітюк нещодавно зважилась на кардинальну зміну іміджу – вона ефектно змінила зачіску. Тому тепер кожен новий її образ стає ще більш сміливим та стильним.

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Образ Лесі Нікітюк

Новою серією світлин зірка поділилась з шанувальниками в інстаграмі. Вона зробила фото в гримерці перед дзеркалом. Телеведуча постала перед камерою у трендовому сірому костюмі. Вкорочений піджак з декольте на ґудзиках підкреслив тендітну талію, а класичні брючні штани додали аутфітові зухвалості.

Лаконічний образ Леся Нікітюк вирішила не доповнювати аксесуарами. Для манікюру вона обрала нюдові кольори. Зірка вирівняла та розпустила тепер коротке волосся з модним фарбуванням. На фото блогерка акцентувала саме на зачісці, продемонструвавши стрижку.

Стильний look Леся Нікітюк завершила натуральним макіяжем. Телеведуча підкреслила очі нюдовими тінями й тушшю, а губи нафарбувала рожевим блиском.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Шанувальників телезірки зачарував її новий сміливий образ. Серія кадрів набрала більш як 50 тисяч вподобань та безліч коментарів з компліментами: