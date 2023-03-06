Чайники з кабінетів повиносили, – Леся Нікітюк розповіла, як окупанти розікрали музей в Херсоні

Ведуча й блогерка Леся Нікітюк днями приїхала до звільненого Херсона. Вона відвідала музей, який помітно спустошився після окупації росіянами.

Українська ведуча та блогерка Леся Нікітюк після подорожі до Харкова приїхала знімати новий випуск "Ле Маршрутки" до Херсона. У сторіз вона поділилась своїми враженнями.

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Леся Нікітюк у Херсоні

Ведуча розповіла, що до звільненого міста потрохи повертаються мешканці. Волонтери відновлюють будинки, а електрики працюють над понищеними електростанціями.

"Повертаються люди, навіть з дітьми. Волонтери допомагають відновлювати дах і встановлюють буржуйки у ті кімнати, які врятувались. Уявляєте, люди так хочуть жити у своєму домі… Хай там одна кімната вціліла, але то свій рідний дім".

Але окупанти не тільки знищили працю українців, але й розграбували населення, а також культурні місця. Зокрема, у музеї не залишилося майже нічого – покрали навіть те, що використовували працівники.

Херсонський художній музей. Окупанти настільки все покрали, що найстаріший експонат зараз у ньому… то Богданович і я…

– не без іронії зауважила Леся Нікітюк.



Леся Нікітюк у Херсоні / Фото з інстаграм-сторіз

"А також розікрали Державний архів. Техніку і чайники з кабінетів працівників також повиносили. Нагадую, всі підставки під електрочайники, як завжди, залишили".

Леся Нікітюк у Херсоні / Фото з інстаграм-сторіз

Де напередодні була Леся

, загарбники продовжують тероризувати деокуповану частину Херсонщини постійними обстрілами. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що росіяни навмисно обирають місця з найбільшим скупченням людей, аби було більше жертв, та запускають бойові дрони з лівого берега Дніпра.

Нагадаємо, кілька тижнів тому Леся Нікітюк приїздила в Харків. Вона була й на Салтівці – районі, що найбільше постраждав від обстрілів окупантів, там практично немає вцілілих будинків. Ведуча зізналась, що була розгубленою, але змогла відчути біль людей, що там живуть.

Однак не обійшлося без хвилі хейту. Нікітюк звинуватили в тому, що вона приїхала у Харків з метою похизуватись і набрати підписників. На ці закиди вона відповіла емоційно: зізналась, що мала мету знімати місто, а не просто гуляти та розважатися.