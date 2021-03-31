Леся Нікітюк приголомшила фотосесією з конем: вишуканий look в сукні з декольте

Успішна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк оприлюднила кадри з нової фотосесії з Єгипту, якою захопила прихильників. Вона постала перед камерою у неймовірно красивій червоній сукні поряд із конем.

Леся Нікітюк не втратила нагоди похизуватися бездоганною фігурою під час відпочинку в Єгипті й організувала неординарну зйомку. Народній улюблениці вдалося перемогти свій страх – стати поряд із конем. Зірка приголомшила бездоганним зовнішнім виглядом.

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Розкішний образ Лесі Нікітюк

Для зйомки блогерка обрала неординарне вбрання. Вона позувала у червоній сукні з довгими рукавами, яка мала звабливе декольте та гарно підкреслила груди знаменитості. Нікітюк не одягнула під сукню спідню білизну, тому її образ вийшов дуже спокусливим.

Волосся красуня-білявка вклала у легкі локони, які гарно майоріли на вітрі. На обличчі вона зробила виразний макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах.

Якби ви знали, як я боюсь коней. Особливо, коли стою ззаду них. В 15 років я осідлала коня, а той мене скинув! У 18 років годувала кобилу яблучком, а вона ледь не відгризла мені руку. Потім була невеличка пауза у моєму спілкуванні з кіньми. В 25 років у Болівії кінь біг за мною, я вже думала рити нору і ховатися,

– з усмішкою написала в публікації Леся.

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У коментарях прихильники Лесі залишають компліменти на її адресу.