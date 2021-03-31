Успешная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк обнародовала кадры с новой фотосессии из Египта, которой восхитила поклонников. Она предстала перед камерой в невероятно красивом красном платье рядом с лошадью.

Леся Никитюк не упустила возможности похвастаться безупречной фигурой во время отдыха в Египте и организовала неординарную съемку. Народной любимице удалось победить свой страх – стать рядом с лошадью. Звезда ошеломила безупречным внешним видом.

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Роскошный образ Леси Никитюк

Для съемки блогерша выбрала неординарный наряд. Она позировала в красном платье с длинными рукавами, которое имело обольстительное декольте и хорошо подчеркнуло грудь знаменитости. Никитюк не надела под платье нижнее белье, поэтому ее образ получился очень соблазнительным.

Волосы красавица-блондинка уложила в легкие локоны, которые хорошо развевались на ветру. На лице она сделала выразительный макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах.

Если бы вы знали, как я боюсь лошадей. Особенно, когда стою позади них. В 15 лет я оседлала коня, а тот меня сбросил! В 18 лет кормила кобылу яблочком, а она едва не отгрызла мне руку. Затем была небольшая пауза в моем общении с лошадьми. В 25 лет в Боливии конь бежал за мной, я уже думала рыть нору и прятаться,

– с улыбкой написала в публикации Леся.

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В комментариях поклонники Леси оставляют комплименты в ее адрес.