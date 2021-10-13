Леся Нікітюк пояснила, чому не змогла б зустрічатися з мільйонером

Леся Нікітюк принципово не розсекречує особисте життя. Фани досі не знають, чи є в неї бойфренд, і з ким вона літає на відпочинки. Однак ведуча заявляє, що не змогла б зустрічатися з дуже заможним чоловіком.

Як інформує пресслужба "Нового каналу", 33-річна Леся Нікітюк не бачить себе поряд з мільйонером. У чоловіках її приваблюють не суми на банківських рахунках.

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Мені комфортно з чоловіком, який не міряється зі мною в зароблянні грошей. З багатою людиною, в якої мільйони, мені, напевно, буде ніяково,

– зізналась Леся Нікітюк.

Разом з тим для зірки важливо, щоб її обранець не був ледарем, багато працював, розвивався й брав на себе відповідальність. Усе тому, що в неї самої шалений графік – зйомки в кількох проєктах, бізнес-школа, спортзал, робота над власним брендом одягу та прикрас.

"Я дуже зайнята. Коли чоловік теж багато працює, і ми зустрічаємося після тривалого трудового дня – це класно", – зауважила Леся Нікітюк.

до популярності ведуча зустрічалась з хлопцем, який не заробляв взагалі, але не просив у неї гроші. Після цих стосунків Нікітюк зрозуміла, що її чоловік не повинен заробляти більше , але гроші в його кишенях мають бути завжди.

Восени минулого року Леся Нікітюк розговорилась про особисте життя й заявила, що "не самотня, але й не на порозі шлюбу". Ймовірно, стосунки з таємничим бойфрендом досі тривають, адже влітку вона відпочивала в Португалії, де засвітилась на романтичній вечері на даху.