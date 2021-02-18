Леся Нікітюк показала стильний образ у зухвалому вбранні: фото

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк поділилась новим фото з прихильниками. Вона продемонструвала стильний образ у чорному вбранні.

Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк часто ділиться з прихильниками моментами зі свого життя. Днями вона оприлюднила новий образ.

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Образ Лесі Нікітюк

Зірка позувала перед камерою в стильному чорному костюмі. Вона обрала мініспідницю та короткий жакет, що дозволив похизуватися тендітною талією та стрункими ногами.

Леся Нікітюк доповнила образ аксесуарами. Вона прикрасила шию тонким ланцюжком, вуха – сережками-кільцями. Масивні золоті каблучки додали жіночності й привабливості.

Довге біляве волосся телеведуча вклала в звичну зачіску, вона його розпустила і випрямила. Гарний look завершив макіяж. Леся Нікітюк підкреслила очі довгими стрілками, а губи нафарбувала пудровою матовою помадою.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Шанувальників підкорили нові фото телеведучої: