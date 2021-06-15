Леся Нікітюк показала стильний образ в аеропорту Львова: фото в топі та джинсовій сорочці

Успішна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк прилетіла до Львова. Зірка сфотографувалася в аеропорту та показала свій look of the day. Вона постала перед камерою в стильних штанах, топі та джинсовій сорочці.

Леся Нікітюк часто подорожує. Вона відвідала більшість країн світу, а також побувала у багатьох містах України. Д6нями знаменитість прилетіла до Львова. Ймовірно, це її робоча поїздка.

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Стильний образ Лесі Нікітюк

Телеведуча зробила пам'ятне фото біля входу у львівський аеропорт. Вона постала перед камерою в стильному спортивному образі, який підкреслив спокусливу фігуру.

Леся одягнула трендові білі джогери з розрізом на одній нозі та чорний топ. Живіт Нікітюк оголила й похизувалася спортивними формами. З верхнього одягу зірка обрала джинсову сорочку oversize. Такий look народна улюблениця поєднала зі світлими брендовими кросівками.

Коротке волосся знаменитість вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж у натуральних відтінках. Довершила аутфіт круглими сонцезахисними окулярами та ланцюжками.

Люблю Львів! Красиво, смачно, весело. І є славнозвісні плантації кави,

– написала ведуча під фото.



Леся Нікітюк в топі та джинсовій куртці / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

У коментарях підписники зазначають, що Львів точно гостинно прийме Лесю, та залишають на її адресу багато теплих слів.