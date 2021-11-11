Леся Нікітюк показала образ з вечірки: ефектні фото в чорному костюмі

Українська телеведуча та акторка Леся Нікітюк є прикладом для багатьох дівчат. Особливо в аутфітах, адже завжди обирає стильні образи. На корпоратив зірка одягнула стильний чорний топ і обтислі штани.

Чимало дівчат надихаються образами своїх кумирів. Для українських модниць однією з таких дівчат є Леся Нікітюк. Зірка часто публікує в мережі фото, якими зачаровує шанувальниць.

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Новий образ Лесі Нікітюк

Для робочої вечірки зірка обрала спокусливе вбрання, яке підкреслило всі принади її розкішної фігури. Леся позувала на камеру в чорному костюмі, що складався з топу на замок з довгими рукавами та оголеними плечима і штанів.

Волосся вона вклала у локони й зібрала у високий хвіст, залишивши чубчик. Така зачіска зараз дуже актуальна. Нею полюбляє доповнювати look світська левиця Кім Кардашян. На обличчі знаменитість зробила виразний макіяж: очі підкреслила з допомогою чорного олівця, а губи нафарбувала нюдовою помадою.



Леся Нікітюк у чорному вбранні / Фото з інстаграму телеведучої



Леся Нікітюк у чорному вбранні / Фото з інстаграму телеведучої

Фанати Лесі ніколи не залишають її дописи без уваги. Під цим вони вкотре засипали блогерку компліментами.