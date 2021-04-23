Леся Нікітюк захопила образом у блакитному жакеті: чарівні фото на тлі сакур

Телезірка Леся Нікітюк підкорила новою фотосесією на тлі сакур, заради яких поїхала у Вінницю. Для зйомки вона підібрала спортивне вбрання, котре довершила елегантним блакитним жакетом.

Ведуча не стала їхати в Ужгород, який славиться своїми сакурами, а натомість обрала Вінницю, куди від Києва значно ближче. Схоже, вінницькі сакури не виправдали сподівання Лесі Нікітюк. "Якщо не можете дозволити собі Японію, їдьте у Вінницю, там 5 сакур розцвіло", – пожартувала знаменитість, однак фото вийшли фантастичними.

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Образ Лесі Нікітюк

Для весняної зйомки зірка обрала обтислий спортивний комплект чорного кольору – лосини в рубчик і короткий топ на тонких бретелях. У кадрі вона продемонструвала стрункі ніжки та підтягнутий прес.

Леся Нікітюк у блакитному жакеті / Фото з інстаграму ведучої

Родзинкою аутфіту став яскраво-блакитний жакет з блискучої тканини, який Леся Нікітюк залишила розстебнутим. З аксесуарів знаменитість підібрала шкіряну сумку від дому високої моди Yves Saint Laurent та лаконічні сережки. Вона зробила ніжний макіяж зі стрілками і нюдовою помадою.

Волосся Леся Нікітюк вклала у легкі голлівудські локони. Зазначимо, нещодавно вона вразила шанувальників новою сміливою зачіскою. Ведуча обрізала і пофарбувала коси, які відрощувала 2 роки.

Леся Нікітюк у блакитному жакеті / Фото з інстаграму ведучої