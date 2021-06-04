Леся Нікітюк показала форми в прозорому комбінезоні: пікантні кадри

На відпочинку в чотиризірковому готелі в Туреччині Леся Нікітюк встигла зробити безліч фото у звабливих образах. Ведуча показала кадри з нової зйомки, для якої одягла прозорий комбінезон і навіть підібрала перуку.

За кордоном народна улюблениця відпочивала з племінницями. Однак, на думку Лесі Нікітюк, сімейна відпустка – не привід обмежувати себе у відвертих образах. Тому вона захопила 3,7-мільйонну аудиторію пікантними фото.

До теми Дружина Дмитра Ступки зухвало оголила груди: еротичні фото 18+

На заході сонця ведуча позувала в повністю прозорому комбінезоні з сітчастої тканини. Під спокусливе вбрання з широкими рукавами і зав'язкою на талії Леся Нікітюк одягла суцільний купальник чорного кольору. Це не завадило їй похизуватися апетитними формами – звабливим бюстом і стрункими довгими ніжками.

Леся Нікітюк у прозорому комбінезоні / Фото з інстаграму зірки

Комбінезон знаменитість поєднала з босоніжками на низьких підборах і зі шнурівками, масивними сережками і каблучкою. Проте увагу публіки привернули не лише принади Лесі Нікітюк, а й новий колів волосся.

Однак насправді ведуча не вдалася до експерименту з іміджем, це лише перука. Сама ж телезірка порівняла себе з Кайлі Дженнер. Однак на світську левиця вона схожа хіба позуванням.

Леся Нікітюк у прозорому комбінезоні / Фото з інстаграму зірки