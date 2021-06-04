Леся Никитюк показала формы в прозрачном комбинезоне: пикантные кадры

На отдыхе в четырехзвездочном отеле в Турции Леся Никитюк успела сделать множество фото в обольстительных образах. Ведущая показала кадры с новой съемки, для которой надела прозрачный комбинезон и даже подобрала парик.

За границей народная любимица отдыхала с племянницами. Однако, по мнению Леси Никитюк, семейный отпуск – не повод ограничивать себя в откровенных образах. Поэтому она очаровала 3,7-миллионную аудиторию пикантными фото.

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На закате солнца ведущая позировала в полностью прозрачном комбинезоне из сетчатой ткани. Под соблазнительный наряд с широкими рукавами и завязкой на талии Леся Никитюк надела сплошной купальник черного цвета. Это не помешало ей похвастаться аппетитными формами – соблазнительным бюстом и стройными длинными ножками.

Леся Никитюк в прозрачном комбинезоне / Фото из инстаграма звезды

Комбинезон знаменитость соединила с босоножками на низком каблуке и шнуровке, массивными серьгами и кольцом. При этом внимание публики привлекли не только прелести Леси Никитюк, но и новый цвет волос.

Однако на самом деле ведущая не прибегла к эксперименту с имиджем, это лишь парик. Сама же телезвезда сравнила себя с Кайли Дженнер. Но на светскую львицу она похожа разве что позированием.

Леся Никитюк в прозрачном комбинезоне / Фото из инстаграма звезды