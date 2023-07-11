Київський вайб: Леся Нікітюк захопила ефектним образом у чорній сукні з вирізом

Ведуча та блогерка Леся Нікітюк продемонструвала стильний літній образ. Вона показалась на фото у чорній сукні з вирізом.

Телеведуча та блогерка Леся Нікітюк опублікувала нові фото на особистій сторінці. Вона показала шанувальникам стильний образ для літніх вечорів.

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Образ Лесі Нікітюк

Ведуча показала фото на тлі саду. Вона позувала перед камерою у чорній сукні довжини максі на довгий рукав та з зав'язками біля грудей. Глибокий виріз додавав образу ефектності, а вбрання підкреслювало фігуру Лесі.

Леся Нікітюк доповнила літній аутфіт аксесуарами – чорною сумкою від Yves Saint Laurent, перлинним намистом та каблучкою.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки

Блогерка уклала волосся у легкі пляжні хвилі – трендову зачіску mermaid hair. Її образ завершив легкий макіяж з акцентом на губах.

"Вечірній Київський vibe", – написала зірка під фото.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки

У коментарях шанувальники та зірки засипали її компліментами.

"Queen на концерті Queen";

"Нічого собі";

"Боже, яка гарна";

"Майлі Сайрус";

"Богиня".

Додамо, нещодавно Леся Нікітюк розсекретила свою вагу. Зірка зізналась, що досягла своєї рекордної ваги – вперше цифри досягли позначки 65 кілограмів.