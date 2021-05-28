Відома українська телеведуча Леся Нікітюк відпочиває від напруженого робочого графіку в готелі Туреччини. Заразом зірка робить фото у відвертих вбраннях.
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Еротичний образ Лесі Нікітюк
Днями зірка оприлюднила серію спекотних кадрів в інстаграмі. Вона позувала перед камерою у білій мінісукні з рожевим принтом та мереживним декольте, що підкреслювало бюст і бездоганну фігуру.
Вбрання Леся Нікітюк поєднала зі сріблястими босоніжками й доповнила аутфіт сережками-кільцями. Вона вирівняла та розпустила волосся, а на обличчі зробила легкий макіяж, що вдало завершив образ.
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
Реакція мережі
Користувачі мережі у захопленні від фігури Лесі Нікітюк. Серія її еротичних фото набрала понад 56 тисяч вподобань і коментарів:
- "Лесю, фігура вогонь, молодець";
- "Красуня";
- "Чарівна";
- "Лесю, ви, як завжди, все затьмарили своєю красою";
- "Дуже гарно";
- "Класна".