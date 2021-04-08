Леся Нікітюк підірвала мережу архівним фото: як виглядала зірка у підлітковому віці

Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк рідко ділиться з прихильниками яскравими кадрами зі свого дитинства. Однак днями вона підірвала мережу архівним фото й показала. як виглядала в 9 класі.

Відома українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк на особистій сторінці опублікувала рідкісне архівне фото. Світлина розбурхала мережу та викликала безліч емоцій у підписників.

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Архівне фото Лесі Нікітюк

Телеведуча оприлюднила кадр з архіву. У підписі до фото вона поділилась, що це фото з 9 класу, ймовірно, з випускного альбому, який традиційно роблять на завершення середньої школи. Отже, на знімку майбутній зірці приблизно 15-16 років.

Перед камерою Леся Нікітюк позувала в білій кофтинці та джинсовій куртці. Вона мала на шиї дерев'яне намисто. Також дівчина зробила невеличкий макіяж – на губах помітний нюдовий блиск. Леся показала й зачіску – біляво-русе волосся, накручене на кінчиках та чубчик.

Дев'ятикласниця Лесюшка каже всім привіт. Мила, скромна, наївна дівчинка, не те, що зараз, – підписала світлину знаменитість.



Леся Нікітюк у підлітковому віці / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Реакція мережі

Архівне фото Лесі Нікітюк по-справжньому підірвало мережу. Воно набрало більше як 138 тисяч вподобань та безліч коментарів за кілька годин. Про знімок (не без гумору) висловилися й зіркові колеги – Світлана Тарабарова, Андрій Бєдняков та Катерина Бужинська.