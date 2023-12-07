Людина просто поїхала, – розкішний Porsche Лесі Нікітюк за 100 тисяч доларів подряпали

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася неприємною ситуацією. З'ясувалося, що її Porsche Cayenne, вартістю в близько 100 тисяч доларів, подряпала невідома дівчина.

Інцидент трапився, коли зірка була в спортзалі. Попри те, що людина, яка подряпала автівку поїхала, вона залишила свої контакти. Тож неприємність вдалося легко вирішити.

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Автівку Лесі Нікітюк подряпали

Це зробила невідома дівчина, коли зірка була на тренуванні в спортзалі. Водійка, яка пошкодила машину телеведучої, зникла з місця подій, бо сильно поспішала. Втім, вона залишила свої контакти, тож поліція вже зайнялася цією справою.

Відомо, що автомобіль Лесі Нікітюк застрахований, тому їй відшкодують всі збитки.

Це нічого страшного, поки оформляє поліція цей випадок, людина просто поїхала, але вона залишила свій номер. Просто кудись дівчинка спізнювалася, нічого страшного, я не ображаюся, у мене страховка є,

– підкреслила знаменитість.



Леся Нікітюк / Скриншот з інстаграм-сторіс

Яка машина в Лесі Нікітюк

Телеведуча продемонструвала прихильність до розкішних автомобілів, про що свідчить її вибір вишуканого білого Porsche Cayenne.

Ця автівка ретельно розроблена виробником, тому кожна деталь забезпечує максимальний комфорт як водію, так і пасажирам. Від розкішного шкіряного салону до зручного автомобільного сидіння та спортивного багатофункціонального керма.

Примітно, що автівка, за кермом якого їздить Леся Нікітюк, коштує приблизно 100 тисяч доларів.