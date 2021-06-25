Leopolis Jazz Fest 2021: які зірки відвідали перший день фестивалю

24 червня у Львові відбулося відкриття міжнародного джазового фестивалю Leopolis Jazz Fest 2021. Насолодитися виступами легендарних музикантів приїхали люди з різних міст України та світу. Серед гостей у партері головної сцени були й зірки українського шоу-бізнесу. Хто слухав джаз в парку – дізнавайтеся у матеріалі Showbiz 24.

Leopolis Jazz Fest 2021 став першою масштабною подією в Україні від початку пандемії коронавірусу, де присутні можуть перебувати без масок. Все завдяки тому, що кожен гість та увесь персонал проходять тестування на коронавірус і перебувати в партері можуть лише за наявності негативного тесту. Тому фестиваль ще приємніший, адже нагадує докарантинні часи. Неабияк зраділи такому святу знаменитості. Чимало відомих людей приїхали до Львова, щоб зустрітися з друзями, колегами, отримати порцію задоволення від джазових імпровізацій.

До теми Львів, літо, джаз: як пройшов перший день Leopolis Jazz Fest 2021

Зірки на Leopolis Jazz Fest 2021

Тетяна Литвинова

Однією з зіркових гостей першого дня фестивалю стала телеведуча та кулінар Тетяна Литвинова. Вона насолоджувалася концертами у легкій літній сукні з квітковим принтом. Образ Тетяни був дуже ніжним і вишуканим.

Перша подія без масок. Як добре, що можна дихати музикою та насолоджуватися задоволеними усмішками красивих людей,

– написала Тетяна в публікації.

Юлія Магдич

Дизайнерка Юлія Магдич також побувала на відкритті Leopolis Jazz Fest 2021. Вона обрала для спекотного літнього вечора бездоганну довгу сукню лілового кольору. Вбрання пошите з легкої тканини, тому чудово підійшло для сонячної погоди.



Юлія Магдич на Leopolis Jazz Fest/ Скриншот інстаграм-сторіз Юлії Магдич

Павло Табаков

Співак і композитор Павло Табаков слухав концерти, які відбувалися на сцені імені Едді Рознера, разом із донькою Анастасією. Він, як поціновувач джазу, отримав шалений заряд позитивних емоцій. Зокрема Павлу сподобався виступ піаніста з Гавани Гарольда Лопеса-Нусси.



Павло Табаков з донькою на Leopolis Jazz Fest / Скриншот інстаграм-сторіз Павла Табакова



Павло Табаков з донькою на Leopolis Jazz Fest / Скриншот інстаграм-сторіз Павла Табакова

Ірина Горова

Продюсерка та колишня дружина репера Потапа Ірина Горова в сторіз на особистій сторінці в інстаграмі поширювала найяскравіші моменти з виступи музикантів, які виходили на сцену імені Едді Рознера 24 червня.



Ірина Горова на Leopolis Jazz Fest / Скриншот інстаграм-сторіз Ірини Горової

Валерія Гузема

Разом з Іриною Горовою джаз слухала й ювелір Валерія Гузема. Продюсерка оприлюднила фото, на якому позначила подругу.



Валерія Гузема подругами на Leopolis Jazz Fest / Скриншот інстаграм-сторіз Ірини Горової