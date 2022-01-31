У леопардовій сукні та без макіяжу: як Джамала відпочиває на Шрі-Ланці
Джерело:інстаграм Джамали
Співачка Джамала після сімейного відпочинку в Єгипті вирушила на Шрі-Ланку. Там вона проводить відпустку сама, демонструє красиві пляжні образи.
Минулий рік для Джамали був неймовірно важким, тому вона вирішила декілька днів провести наодинці. Артистка засмагає на пляжі, купається в океані та ділиться фотографіями з прихильниками.
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Пляжний look Джамали
Днями вона показала ефектний пляжний look. Для прогулянки Шрі-Ланкою Джамала одягнула довгу легку сукню з леопардовим принтом і на тонких бретелях. Поєднала вбрання з чорними сандалями.
На відпочинку виконавиця надає перевагу натуральній вроді, тому на волосся не наносить жодних засобів, а на обличчя косметику. Цього разу її аутфіт довершили великі сонцезахисні окуляри та оригінальні ланцюжки.
Ви зрозуміли, що без фільтрів, макіяжу. Як тільки бачу сонце – це все непотрібне. Лише нова сукня. Відзначаю 31 січня, яке наближує нас до літа,
– написала під фото Джамала.
Джамала у леопардовій сукні / Фото з інстаграму співачки