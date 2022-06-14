"Леонідович приїхав у Маріуполь": чому Андрій Бєдняков розслабився перед війною через Ахметова

Виявляється, Андрій Бєдняков теж міг застрягнути в заблокованому Маріуполі. 13 лютого він приїхав до мами, щоб вивезти її в разі війни, але 24-го так і не дочекався. Усе через Ріната Ахметова, який навідався в місто попри загрозу Росії.

У повномасштабну війну Андрій Бєдняков, як і більшість його колег, не вірив. Однак до нападу Росії готувався. "Тривожні валізки" зірка не складав, але в середині лютого приїхав спочатку в Дніпро, а звідти – у рідний Маріуполь.

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Чому Бєдняков приїхав у Маріуполь 13 лютого

Я не вірив, але "а раптом". Я повинен був бути з мамою, я повинен був бути там, щоб, не дай Боже, якщо щось починається, я одразу брав свою сім'ю, садив у машину, і ми звідти їхали,

– пояснив ведучий.

"І щодня я засинав під ранок, о п'ятій ранку я лягав спати, бо чекав ось цих заповітних 4 ранку, якими всіх лякали. Коли наступало 4 ранку, я лягав спати", – пригадав він.

Андрій Бєдняков з мамою: фото

Як Рінат Ахметов заспокоїв Бєднякова

Шоумен розповів, що вдень він був вдома, поряд з хворою мамою, а ввечері тусив з друзями. Незадовго до 24 лютого його компанія побачили в Маріуполі Maybach Ріната Ахметова, і тоді знаменитість подумав: "Ну все, якщо він приїхав, значить все нормально, нічого точно не буде".

Ми побачили чорний Maybach, який повільно котився порожнім містом. Ну ми пожартували: "Леонідович приїхав, все нормально". Вранці я прокидаюсь, дивлюся, що реально приїхав – і на пірсі гуляв, і ходив, і дивився. І тут уже відлягло,

– пригадав Андрій Бєдняков.

Одразу після цього ведучий розслабився й повернувся до Києва, бо мав летіти в Катар на зйомки свого тревел-шоу.

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Зірка "Орла і решки" почувався винним перед дружиною і донькою

Так, війна застала Андрія Бєднякова не в Маріуполі й навіть не в Києві, а на Мальдівах. Тоді як його дружина Настя та донька Ксенія 24 лютого були в столиці. Саме тому шоумен картав себе, що так легковажно ставився до напруги в інформаційному просторі.

"Я почувався страшенно винним перед ними. Бо я стверджував і казав, що такого бути не може. Я був противником усіх цих "тривожних валізок", усіх цих планів "Б". Я заспокоював їх як батько сімейства, я робив все, щоб вони вірили, що ми спокійні, що все в нас буде добре, не варто хвилюватися. У той момент я себе дуже картав, що я полетів, а вони залишилися вдома", – зізнався Андрій Бєдняков.

Андрій Бєдняков з дружиною і донькою: фото