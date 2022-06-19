Легендарний журнал Saturday вийшов з обкладинкою Зеленської: символічне фото

Перша леді України продовжує працювати на інформаційному фронті та дає інтерв'ю для іноземних ЗМІ. Цього разу вона стала центральною постаттю видання Guardian Saturday, яке виходить у Великій Британії вже 200 років.

У новому випуску Олена Зеленська поговорила з журналістами про те, як війна розділила українські родини. Цей стресовий фактор вплинув на мільйони людей, проте українці не звикли звертатись за психологічною допомогою, тому вона закликає не нехтувати своїм ментальним здоров'ям.

До слова Без електроніки та соціальних мереж, – Зеленська розповіла про заходи безпеки у перші дні війни

Ми схильні ігнорувати депресію чи тривогу. Але тепер нам усім треба переглянути ці стереотипи. І знадобиться велика інформаційна кампанія, щоб довести людям: це не їхня вина, що їм нині потрібна психологічна допомога. По неї потрібно та є куди звертатися. Бо перемога – це насамперед відновлення нормального, повноцінного життя,

– переконана Олена Зеленська.

В інтерв'ю перша леді України також розповіла, як для неї особисто розпочалась повномасштабна війна 24 лютого. Вона та її чоловік Володимир прокинулись як мільйони українців рано-вранці. Президент миттєво відправився на засідання Ради безпеки, поки вона з дітьми та охороною збігали у підвал, коли чули над маєтком звуки винищувачів – вони не знали, чи це українці обороняються, чи росіяни зайшли на територію Києва. Каже, що чоловік попросив її чекати дзвінка та наступних інструкцій. Вже ввечері вони знову побачились, але після цього розпрощались – її з дітьми відправили у безпечне місце. Олена Зеленська зізналась, що не знала, чи знову побачить свого чоловіка.

"Це було сюрреалістичне відчуття… Ніби я грала у комп'ютерну гру і мала пройти певні рівні, щоб знову опинитися вдома. Але я також тримала себе в руках, і я весь день мала цю дивну усмішку на обличчі, бо я намагалась не показувати дітям паніку. Ми просто дотримувалися наказів служби безпеки, йшли туди, куди нам сказали", – розповіла перша леді

Знакове фото для обкладинки

На першій сторінці журналу дружина Володимира Зеленського одягнула коричневий костюм, що складався з жакета та спідниці, а також взула чорні туфлі. Її обличчя – стурбоване та наче заклякле, а поряд на кріслі сидить військовий зі зброєю, який, ймовірно, охороняв першу леді. Знімок вкотре нагадав, що війна в Україні триває, і вона стосується усіх – від звичайних українців до найвищих ешелонів керівництва країни. Автором фото став французький митець Антуан Д’Агата.



Олена Зеленська для журналу Guardian Saturday / Фото Антуана Д’Агати

На інших знімках Олена Зеленська одягнула повністю сірий образ, який перегукувався з кімнатою, де відбулась зйомка. Поруч неї можна побачити наповнені мішки для захисту від ймовірних вибухів. На одному з фото митець зафіксував мить, коли Володимир взяв за руку кохану і побіг далі.



Олена Зеленська у забарикадованому офісі / Фото Антуана Д’Агати



Мить між Володимиром та Оленою Зеленською / Фото Антуана Д’Агати



Портрет Зеленської / Фото Антуана Д’Агати