Легендарний гурт Daft Punk розпався після 28 років кар'єри

Знаменитий французький гурт Daft Punk заявив про свій розпад в оригінальному відео. Дует існував близько 28 років. Причина такого рішення наразі невідома.

В оприлюдненому відео під назвою відео Epilogue, дует Daft Punk оголосив про завершення кар'єри.

Дивіться також Потап, Горбунов та інші зірки випустили пісню до фільму "Скажене весілля 3" – "На щастя"

Daft Punk розпався

Видання зазначило, що про розпад гурту повідомила офіційна представниця дуету Кетрін Фрейзер. Однак вона відмовилась назвати причину завершення розвитку Daft Punk. Гурт мав легендарну кар'єру впродовж 28 років.

Ролик Epilogue, який оприлюднив гурт, триває майже 8 хвилин. У ньому музиканти йдуть у костюмах роботів по пустелі. В один момент один з них починає відставати. Згодом учасник Daft Punk повернувся, щоб запустити таймер пристрою самознищення на своїй спині. Він вибухає, а на екрані з'явивляється напис "1993-2021".

Дивіться відео Daft Punk – Epilogue онлайн:

Історія гурту Daft Punk: коротко