Чому нам не підтримати своїх, – чоловік Лайми Вайкуле про її виступ з українським прапором

Співачка Лайма Вайкуле на концерті в Литві виступила з величезним українським прапором. Чоловік артистки пояснив, що вона не збирається підтримувати росіян, а таким жестом підтримала "своїх".

Латковський додав, що артистка не лише засуджує війну, а й допомагає українцям, які були вимушені втекти від неї.

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У нас виступали українці. І в оркестрі у нас українці, і в балеті. Чому нам не підтримати своїх? Ми, крім того, що виступаємо з ними, ще й руку допомоги їм простягаємо. І біженцям допомагаємо,

– підкреслив Латковський.

Також чоловік Вайкуле запевнив, що вона не планує виступи в росії. Але причиною цього є не лише війна в Україні, а й збільшення кількості випадків коронавірусу: "Треба дочекатися, поки все це закінчиться, і потім можна щось планувати або робити".

російський продюсер звинуватив Вайкуле у війні та санкціях

, на концерті у литовському місті Паланга Лайма Вайкуле розгорнула на сцені великий синьо-жовтий прапор. Артистка наголосила, що вона громадянка Латвії, її позиція та політика країни зрозумілі. Там повністю підтримують Україну та засуджують війну.

Звісно, що росіянам не сподобалася антивоєнна позиція Лайми Вайкуле. російський продюсер Пригожин заявив, що провина за вбивства мирних українців лежить саме на Вайкуле. Вона нібито налаштовує прихильників проти росії, підтримує введення санкцій та затягує війну: "На превеликий жаль, такі, як Лайма, теж винні в тому, що сьогодні відбувається в нашій країні та світі. Я вважаю, що це свинство".

Якби вона вийшла із прапором росії, Латвії та України, можна було б ще зрозуміти. Прапор однієї країни – провокація. Вона могла здогадуватися, чим це закінчиться,

– сказав прихильник терористів.

Цікаво те, що думки Пригожина залежать не від його позиції, а від артистів, про яких висловлюється. Так, він заступився за Аллу Пугачову, яка виїхала з росії та публічно засудила війну проти України. А от дружина Пригожина – Валерія підтримує путінську диктатуру.