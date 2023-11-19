Ніколи не відчувала потреби, – відома співачка Lama здивувала заявою про материнство

Українська співачка Наталія Дзеньків, широко відома як Lama, поділилася думками про материнство. Виявляється, виконавиця не хоче мати дітей.

Вона це зрозуміла вже давно, адже її "ніколи не тягнуло" до дітей. Як зазначила Наталія, їм з коханим достатньо собак.

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Lama неочікувано заговорила про материнство

Знаменитість пояснила, що не хоче мати дітей, оскільки не відчуває в цьому потреби.

Є від природи мами – все їхнє життя в материнстві, а в моєму творчому житті такої необхідності не було. Ніколи не відчувала потреби, що мені потрібна дитина. Чому я маю когось слухати. Мене ніколи не тягнуло,

– розповіла виконавиця.

Артистка зауважила, що не знає, чи зможе писати пісні й повноцінно працювати, якщо у неї з'явиться дитина.

"Я розумію, що я творча людина. Мене вистачає, чесно кажучи, зараз на себе, на сім'ю, і на собак", – розповіла співачка.

Наталія додала, що коханий "духовно просунутий" і поділяє її позицію.

Інтерв'ю з Lama: дивіться відео онлайн

Особисте життя Lama