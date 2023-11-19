Вона це зрозуміла вже давно, адже її "ніколи не тягнуло" до дітей. Як зазначила Наталія, їм з коханим достатньо собак.
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Lama неочікувано заговорила про материнство
Знаменитість пояснила, що не хоче мати дітей, оскільки не відчуває в цьому потреби.
Є від природи мами – все їхнє життя в материнстві, а в моєму творчому житті такої необхідності не було. Ніколи не відчувала потреби, що мені потрібна дитина. Чому я маю когось слухати. Мене ніколи не тягнуло,
– розповіла виконавиця.
Артистка зауважила, що не знає, чи зможе писати пісні й повноцінно працювати, якщо у неї з'явиться дитина.
"Я розумію, що я творча людина. Мене вистачає, чесно кажучи, зараз на себе, на сім'ю, і на собак", – розповіла співачка.
Наталія додала, що коханий "духовно просунутий" і поділяє її позицію.
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Особисте життя Lama
- Співачка зараз незаміжня, але перебуває у стосунках з коханим чоловіком.
- Обранця виконавиці звуть Роман, він родом із Херсона і на 16 років молодший за неї. Разом пара вже 7 років.
- Молодий чоловік уникає публічності.